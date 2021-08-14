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Spor

Beşiktaş taraftarından Abdullah Avcı'ya tepki

14 Ağustos 2021 08:29

Beşiktaşlı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçının sonuna yaklaşıldığında geçen günlerde 20 milyon TL tazminat ödenen eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi

Süper Lig’de 2021-22 sezonunun açılış mücadelesinde Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor ’u 3-0 yendi ve sezona 3 puanla başladı. 

Siyah Beyazlı takımın taraftarları, karşılaşma içinde eski teknik direktörleri Abdullah Avcı’ya tepki gösterdi ve "Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratında bulunu. Beşiktaş ile eski teknik direktörü Abdullah Avcı arasında tazminat konusundaki anlaşmazlık geçtiğimiz haftalarda karara bağlanarak Abdullah Avcı'ya tazminat ödenmesine karar verilmişti.

Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 20 milyon TL tazminat ödemişti. Beşiktaş taraftarları eski teknik direktörleri Abdullah Avcı aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.

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