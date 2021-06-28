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Spor

Beşiktaş'tan CAS açıklaması

28 Haziran 2021 21:01

Beşiktaş Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonunun vadesi geçmiş borçlarla ilgili verdiği cezaya yaptığı itirazı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kısmen kabul ettiğini açıkladı.

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