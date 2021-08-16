Beşiktaş'ta Adem Ljajic kadro dışı bırakıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Adem Ljajic, teknik heyetimizin değerlendirmesi doğrultusunda bundan böyle çalışmalarına takımımızdan ayrı olarak devam edecektir." denildi.

29 yaşındaki orta sahanın Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Ljajic'ten paylaşım

Kadro dışı bırakılma kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adem Ljajic'ten "Köpeğe 3 gün yemek ver, 3 yıl bunu hatırlar. İnsanı 3 yıl besle, 3 günde unutur" ifadelerinin yer aldığı bir görsel yayımladı.