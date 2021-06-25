Beşiktaş, Rachid Ghezzal için harekete geçti

Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'in temsilcisi Beşiktaş Yönetimi'ne, "Farklı ülkelerden ve Türkiye'den Leicester City'ye teklif var. Ancak Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak istiyor" dedi. Siyah-Beyazlılar da bu gelişmenin üzerine hemen harekete geçti.

Geçen sezon Leicester City'den kiralanan ve çıktığı 31 lig maçında 8 kez rakip fileleri havalandırıp, 17 gol pası veren Rachid Ghezzal'ın bonservisi henüz alınmadı.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Aradan geçen süre zarfında Cezayirli oyuncunun temsilcisinin, Beşiktaş Yönetimi ile görüştüğü öğrenilirken, şu sözleri sarf ettiği ortaya çıktı:

"Farklı ülkelerden teklifler var. Ancak size asıl söylemek istediğimiz Türkiye’den de kulüpler oyuncunun durumunu sordu. Bizlere direkt kulüp aracılığı ile resmi teklif gelmedi. Ancak Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Biz herkesi bonservis konusu için İngiliz kulübüne yönlendiriyoruz. Ghezzal, Beşiktaş ile devam etmek istiyor."

Çözüm arıyorlar

29 yaşındaki yıldız futbolcunun temsilcisinin bu sözleri sonrasında Beşiktaş Yönetimi'nin yeniden devreye girdiği ve elini çabuk tutmaya çalıştığı öğrenildi. Ancak Ghezzal'ın takımı Leicester City, yeniden kiralama önerisini reddetti. İngiliz ekibinin, satış teklifi dışındaki hiçbir teklifi kabul etmeyeceği bildirildi. Kara Kartal ise şimdi Cezayirli yıldızı kadrosuna katabilmek için çözüm arayışını sürdürüyor.

Hâlâ beklemede

Cezayirli futbolcu, daha önce de yaptığı açıklamada kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeyi çok istediğini söylemişti. Ulaşılan bilgiye göre Rachid Ghezzal'ın, uzun bir süredir Siyah-Beyazlı ekibin yönetiminden haber beklediği belirtildi. Şimdi ise gözler Leicester City ve Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde yapmayı planladığı görüşmeye çevrildi.