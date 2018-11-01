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Spor

Beşiktaş kondisyon ve taktik çalıştı

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

01 Kasım 2018 21:23

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak yapılan ve 1.5 saate yakın süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
İdman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Hazırlıklar, pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar ile devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlı takım, hazırlıklarına yarın saat 17.00\'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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