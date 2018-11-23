Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye gitti

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'de yarın oynayacağı Ankaragücü maçı için Kayseri\'ye gitti.

Ankaragücü-Beşiktaş maçının Türkiye Futbol Federasyonu\'nun Osmanlı Stadyumu\'nda yapılan son bakım çalışmaları sırasındaki hatalı uygulamalar sonucu saha zemininin futbol oynanmayacak ve sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğundan dolayı Kayseri Kadir Has Stadyumu\'na alması nedeniyle Beşiktaş kafilesi saat 14.00\'da Ankara\'ya olan uçuşunu iptal etti.

Siyah-beyazlılar saat 16.45\'te Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda hareket eden özel uçak ile maçın oynanacağı Kayseri\'ye haraket etti.

Teknik direktör Şenol Güneş\'in Ankaragücü maçı kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

\"Tolga Zengin, Loris Karius, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Gary Medel\"



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