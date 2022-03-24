Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael İstanbul'a geliyor

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, bu gece 23:30’da İstanbul’da olacak

Beşiktaş’ta gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Siyah-beyazlı yönetimin ön anlaşmaya vardığı Valerien Ismael, bu gece 23:30’da İstanbul’da olacak.

Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş’ta, Valerian Ismael için prosedürler hızlandırıldı.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Fransız teknik adama, Beşiktaş yönetim de onay verdi.

Valerian Ismael, imzaların atılması halinde ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkacak. (Hürriyet)