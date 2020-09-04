Beşiktaş göndermek istiyor, garanti sözleşmeleri 5.6 milyon Euro olan 3 oyuncu ayrılmak istemiyor!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’ın istemediği Roco, Mirin ve Douglas toplam 5.6 milyon Euro’yu aşan garanti kontratlarını bırakmaya yanaşmıyor. Yönetim ise çözüm arıyor.

Yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselen Beşiktaş'ta kontenjan sıkıntısı yaşanıyor. Mevcut düzenlemede TFF'ye 14 yabancı oyuncu bildirebilecek, bunların 12'sini maç kadrosuna alabilecek olan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın biletini kestiği üç ismi göndermenin formülünü arıyor.

Söz konusu futbolcular, toplam 5.6 milyon Euro'luk garanti kontrata sahip Enzo Roco, İsimat Mirin ve Douglas.

Kendisine gelen gelen 500 bin Euro'luk teklifi beğenmeyen Roco, gitmek için kalan 1 milyon Euro'yu Beşiktaş'ın tamamlamasını istiyor. Şilili, 700 bin Euro'ya sözleşmesinin feshedilmesi formülüne de yanaşmıyor.



Yönetim, Douglas ve Mirin ile anlaşma yolu arıyor fakat bu oyuncular da 2022'ye kadar imzaladıkları kontratlardan çıkmak istemiyor.

Beşiktaş, lig başlayana kadar sorunu çözemezse bu isimlere lisans çıkarmayabilir.