Beşiktaş, Gignac'ta ısrarcı!

Geçen sezon Porto'dan kiraladığı Vincent Aboubakar'ı tekrar kadrosunda katmakta sıkıntı yaşayan Beşiktaş, alternatiflere yöneliyor. Siyah-beyazlıların yeni muhtemel forveti için birçok isim öne sürülürken, Şenol Güneş'in de istediği bilinen Andre-Pierre Gignac öne çıkıyor.

Beşiktaş ile adı anılan isimler arasında en çok öne çıkan isim, Meksika Ligi'nde Tigres forması giyen Gignac. Fransız futbolcu, oyun tarzı olarak siyah-beyazlıların gönlünde yer etmiş Alman santrfor Mario Gomez'e benzerliğiyle dikkati çekiyor.

Enner Valencia faktörü

Siyah-beyazlıların ve teknik direktör Şenol Güneş'in transferini istediği 31 yaşındaki Fransız santrforun kulübü Tigres'te dün önemli bir transfer gerçekleşti. Meksika ekibi, West Ham United forması giyen forvet Enner Valencia'yı renklerine bağladı. Mali açıdan bakıldığında, Meksika ekibinin hem Gignac hem de Valencia'nın maaşlarını karşılaması pek mümkün görünmüyor.

Öte yandan siyah-beyazlıların İtalya Serie A'da Fiorentina forması giyen 24 yaşındaki Senegalli golcü Khouma Babacar ile ilgilendiği de biliniyor.