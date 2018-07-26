Beşiktaş, aradığı stoperi Meksika'da buldu; bu akşam İstanbul'da

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Meksika'nın Cruz Azul takımında forma giyen Şilili stoper Enzo Roco ile anlaşmaya vardı.

NTV Spor'un haberine göre, 25 yaşındaki stoperin bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 1.92 cm boyundaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Serbest durumda bulunan oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Enzo Roco kimdir?

1992 doğumlu olan Roco, 1.92 boyunda ve stoper mevkisinde oynuyor. Futbol kariyerine Catolica takımında başlayan oyuncu 2014 yılında İspanya'nın Elche takımına kiralandı.

Elche'de bir sezon kalan Roco daha sonra yeniden Universidad Catolica'ya geri döndü. Ardından Espanyol'a transfer olan dev stoper 1 sezon İspanya La Liga'da forma giydi.

Espanyol ile da yollarını ayıran Roco'nun bir sonraki durağı Meksika'nın Cruz Azul takımı oldu. 2 sezondur Cruz Azul forması giyen 25 yaşındaki stoper 66 maçta forma giydi.