Beşiktaş - LASK Linz maçından notlar

Güneş\'in tercihi Pepe - Necip

Yedek kulübesi bir hayli zengin

Saha zemininde bozukluk

Taraftarlar ilgi gösterdi

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu ilk karşılaşmasında Avusturya ekibi LASK Linz ile karşılaştı. Vodafone Park\'ta saat 21.00\'de başlayan karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu\'ndan Bartosz Frankowski düdük çaldı. Frankowski\'nin yardımcılıklarını Marcin Boinek ve Jakub Winkler üstlendi.

GÜNEŞ\'İN TERCİHİ PEPE - NECİP

Teknik direktör Şenol Güneş LASK Linz karşısına bir önceki turda oynanan B36 Torshavn maçının ilk 11\'ine göre 2 değişiklik ile çıktı. B36 Torshavn maçlarında forma giyen Adriano sakatlığı sebebiyle Linz maçının kadrosuna dahil edilmedi. Adriano\'yu son iki maçta orta sahada oynatan Şenol Güneş, Adriano olmayınca Pepe - Medel olarak düşündüğü stoper ikilisini Pepe - Necip olarak değiştirmek zorunda kaldı. Bir önceki turda iki maçta da forma giyen Fatih Aksoy ise Pepe\'nin gelişiyle yedek kulübesine döndü. Defans hattının sağ ve solunu değiştirmeyen Güneş, beklerde de yine Gökhan Gönül ve Caner\'e şans verdi. Medel\'i yeniden orta sahaya çeken tecrübeli teknik adamın orta saha kurgusu Tolgay, Medel ve Oğuzhan\'dan oluştu. Hücum oyuncularının B36 Torshavn maçlarındaki performanslarından memnun kalan Şenol Güneş, LASK Linz maçında da ileri uçta Babel, Lens ve Larin üçlüsüne yer verdi.

YEDEK KULÜBESİ BİR HAYLİ ZENGİN

Beşiktaş - LASK Linz maçında dikkat çeken bir nokta da siyah beyazlıların yedek kulübesi oldu. Tosic, Fabricio ve Talisca\'nın ayrılığına rağmen Enzo Roco haricinde 3 Türk oyuncuyu kadrosuna katan ve henüz başka transfer yapmayan Beşiktaş\'ın yedek kulübesi bir hayli kuvvetli konumda. Quaresma, Negredo, Enzo Roco, Vagner Love gibi isimler Linz maçının yedek kulübesinde yer aldı. Kadroda kendisine yer bulan diğer isimler ise genç oyuncular Utku, Fatih ve Dorukhan oldu. Dünya Kupası\'nda forma giyen Quaresma ile yeni transferlerden Roco bu sezon ilk kez resmi bir maçta kadroya girmiş oldu. Hazır olmadıkları gerekçesiyle Vida, Atiba ve Gökhan Töre de kadroya dahil edilmedi.

SAHA ZEMİNİNDE BOZUKLUK

Siyah beyazlı ekibin LASK Linz\'i ağırladığı karşılaşmada Vodafone Park zemininde olan bozukluklar dikkat çekti. Özellikle Kuzey Tribün tarafındaki yarı sahada yer kalenin, alanın büyük kısmında olan yıpranmalar göze çarptı.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

LASK Linz karşılaşmasında siyah beyazlı taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar maçın başlama düdüğüne yakın kendilerine ayrılan yerlerin büyük kısmını doldurdu. Öte yandan 100\'e yakın LASK Linz taraftarı da karşılaşmayı takip etti.

FOTOĞRAFLI