Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçından notlar

Adriano, Gökhan Töre ve Mustafa Pektemek 11’de

Pektemek ligde 1247 gün sonra 11’de

Caner ve Medel yedek

Beşiktaş’ta 3 önemli eksik

3 isim sarı kart sınırında

Taraftardan futbolculara destek

Stadyum bayraklarla süslendi

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig’in 10’uncu haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Saat 20.00’de başlayan karşılaşmada Bülent Yıldırım düdük çaldı. Yıldırım’ın yardımcılıklarını ise Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sarvanlar üstlendi.

Teknik direktör Şenol Güneş, Çaykur Rizespor karşılaşmasında Caner Erkin’in yerine Adriano, Babel ve Lens’in yokluğunda Gökhan Töre’ye, 10 numara pozisyonunda ise Mustafa Pektemek’e şans verdi. Tecrübeli teknik adam kaleyi Karius’a emanet ederken, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Roco ve sakatlığını atlatan Adriano’dan oluşturdu. Güneş, orta sahada Atiba’nın yanında Oğuzhan Özyakup’u görevlendirirken, onların hemen önünde Quaresma, Mustafa Pektemek ve Gökhan Töre’yi sahaya sürdü. Güneş’in santrfordaki tercihi ise perşembe günü Genk ile oynanan maçta 2 gol kaydeden Vagner Love oldu.

MUSTAFA PEKTEMEK LİGDE 1247 GÜN SONRA 11’DE

Siyah beyazlı ekipte Mustafa Pektemek 1247 gün sonra bir lig maçında ilk 11’de forma şansı buldu. 30 yaşındaki futbolcu son olarak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada oynanan Bayern Münih maçına 11’de başlamıştı. Mustafa Pektemek, Süper Lig’de ise Beşiktaş formasıyla son olarak 2014-2015 sezonunun 34’üncü haftasında oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında 11’de forma şansı bulmuştu. Mustafa Pektemek böylece 1247 gün sonra siyah beyazlı formayla lig karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıktı. Mustafa Pektemek, Şenol Güneş döneminde ilk kez bir lig karşılaşmasında ilk 11’de forma şansı buldu.

CANER VE MEDEL YEDEK

Siyah beyazlı ekipte gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesinde sarı kart sınarında bulunan Caner Erkin ve Gary Medel, Çaykur Rizespor karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.

BEŞİKTAŞ\'TA 3 ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor maçında 3 isim sakatlıkları ve cezası sebebiyle takımını yalnız bıraktı. Geçen hafta deplasmanda oynanan Göztepe karşılaşmasında sarı kart gören Jeremain Lens cezası sebebiyle Çaykur Rizespor maçında görev alamadı. Sakatlıkları sebebiyle geçen hafta da forma giyemeyen Pepe ve Babel, Rizespor maçının kadrosunda da yer almadı. Sakatlığı geçmemesinden dolayı kadroya giremeyen diğer bir isim de Sırp futbolcu Adem Ljajic oldu. Perşembe günü Genk ile oynanan mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Tolgay Arslan ise maç kadrosunda yer aldı.

3 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş’ta Çaykur Rizespor ile oynanacak mücadele öncesinde 3 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Siyah beyazlı ekipte, Quaresma, Caner ve Medel, sarı kart görmelerinde halinde önümüzdeki hafta oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar Çaykur Rizespor öncesinde futbolcuları tribünlere çağırdı. Siyah beyazlı oyuncular sahaya ısınmaya çıktığı anda alkışlarla karşılanırken, sonrasında ilk 11’de yer alan tüm futbolcular tek tek tribüne çağrıldı.

TRİBÜNLERDE 30 BİN TÜRK BAYRAĞI

Çaykur Rizespor maçı öncesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Siyah beyazlı futbolcular ‘Cumhuriyetimizin 95\'inci yılı kutlu olsun’ pankartıyla sahaya çıktı. Siyah beyazlı yönetim 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Vodafone Park Stadı’nın tribünlerini 30 bin Türk bayrağıyla süsledi.