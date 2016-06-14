Berlusconi'ye kalp ameliyatı yapılıyor



San Raffaele kliniğinden yapılan açıklamada, 79 yaşındaki Berlusconi‘ye yeni bir kalp kapakçığı takılacağı, sabah saat 8'de başlayan ameliyatın 4 saat sürebileceği belirtildi.

Geçen haftadan bu yana özel klinikte yatan ve İtalya'da üç kez başbakanlık görevi yapmış olan ünlü politikacının doktoru Alberto Zangrillo, hastasının acilen bir kalp kapakçığına ihtiyacı olduğunu duyurmuştu. Muhafazakar Forza Italia (İtalya İleri) partisinin lideri Berlusconi, Facebook'taki paylaşımlarında, “Elbette kaygılıyım; ama farklı kesimlerden, hatta siyasi hasımlarından gelen ilgi ve destek beni son derece umutlandırıyor“ diye yazdı.

Hayatını kaybetme riski bulunuyordu

70'inci yaşından bu yana kalp pili ile yaşadığına işaret eden Berlusconi, pazar günü hastaneye çağrıldığını ve testlerden geçirileceğinin kendisine söylendiğini anlattı. Doktoru Alberto Zangrillo, “Dediklerime kısmen uydu. Seçim hakkını kullandı ve öğleden sonra hastaneye geldi“ dedi ve ekledi: “Müdahalede bulunulmasaydı Berlusconi'nin hayatını kaybetme riski de bulunuyordu.“

Berlusconi'ye geçen aralık ayında San Raffaele kliniğinde yapılan bir ameliyatla yeni pil takılmış, Mart ayında ise katarakt ameliyatı olmuştu.