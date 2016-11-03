Berlin'de terör zanlısı yakalandı

Berlin'de emniyet yetkilileri, 27 yaşındaki bir Suriyeli'nin terör zanlısı yakalandığını duyurdu. Polisin açıklamasında, zanlının "terör örgütü üyesi" olduğu şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi. Soruşturmayı Federal Başsavcılık üstlendi.

Zanlı, Berlin'in Schöneberg ilçesinde eyalet polisi tarafından yakalandı. 2015 yılında Almanya'ya yerleşen Suriyeli hakkında ayrıntılı açıklama yapılmadı. Ancak haber portalı Focus Online'ın edindiği bilgilere göre zanlı "yüksek derecede tehlikeli" sınıfında değerlendiriliyor. Ancak bir saldırı planının söz konusu olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi yok.

İntihar eden terör zanlısı

Almanya'da geçen ay yine bir Suriyeli teör zanlısı olarak yakalanmıştı. Ekim ayı başlarında Leipzig kentinde Caber el Bakr adlı Suriyeli bir mülteci, önce polisin elinden kurtulmayı başarmış, zanlı daha sonra yaşadığı yerdeki diğer Suriyeliler tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti.

Ancak zanlı gözaltında tutulduğu hücresinde intihar etmişti. Terör milisi IŞİD ile bağlantısı olduğu belirtilen zanlının evinde yapılan aramada tahrip gücü yüksek 8 kilo patlayıcı madde ele geçirilmişti.

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DW/AFP/AG/HS