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Dünya
Deutsche Welle

Berlin'de Taliban zanlısı yakalandı

Taliban örgütüne üye olduğu ve Afganistan'da silah eğitimi gördüğü gerekçesiyle aranan Sinan Şefik A., Berlin Tegel Havaalanı'ndan ülkeye giriş yaparken yakalandı.

21 Aralık 2015 18:54

Federal Başsavcılık yetkililerinden
verilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Sinan Şefik A.
"Alman Taliban Mücahitleri" (DTM) isimli terörist örgütün üyesi olmakla suçlanıyor.

Federal Başsavcılık tarafından çıkarılan tutuklama emrine göre Alman vatandaşı Sinan
Şefik A. 2009 Kasım – Şubat 2010 tarihleri arasında Pakistan'ın Afganistan sınırı
yakınlarındaki bölgesi Veziristan'da silah ve patlayıcı madde eğitimi gördü. Zanlının
ayrıca örgütün propaganda filmlerinde görev aldığı ileri sürülüyor. 

Hedef, Afganistan'da şeriat devleti kurmaktı

Terörle mücadele uzmanlarına göre "Alman Taliban Mücahitleri" (DTM) örgütü
Afganistan'da bir şeriat devleti kurma hedefiyle 2009 Eylül'ünde kuruldu. Başta
Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü (ISAF) olmak üzere Afgan ve Pakistan hükümet
güçleriyle silahlı çatışmaya giren DTM örgütü, 2010 Nisan ayında düzenlenen bir
operasyonda ağır darbe yedikten sonra fiilen dağılmıştı. 

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde geçen yıl görülen bir davada, 2009 yılında
DTM örgütüne katılmak üzere Afganistan'a
gittiği belirlenen 31 yaşındaki Josef D., 2
yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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