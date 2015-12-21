Berlin'de Taliban zanlısı yakalandı

Federal Başsavcılık yetkililerinden

verilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Sinan Şefik A.

"Alman Taliban Mücahitleri" (DTM) isimli terörist örgütün üyesi olmakla suçlanıyor.

Federal Başsavcılık tarafından çıkarılan tutuklama emrine göre Alman vatandaşı Sinan

Şefik A. 2009 Kasım – Şubat 2010 tarihleri arasında Pakistan'ın Afganistan sınırı

yakınlarındaki bölgesi Veziristan'da silah ve patlayıcı madde eğitimi gördü. Zanlının

ayrıca örgütün propaganda filmlerinde görev aldığı ileri sürülüyor.

Hedef, Afganistan'da şeriat devleti kurmaktı

Terörle mücadele uzmanlarına göre "Alman Taliban Mücahitleri" (DTM) örgütü

Afganistan'da bir şeriat devleti kurma hedefiyle 2009 Eylül'ünde kuruldu. Başta

Uluslararası Güvenliğe Destek Gücü (ISAF) olmak üzere Afgan ve Pakistan hükümet

güçleriyle silahlı çatışmaya giren DTM örgütü, 2010 Nisan ayında düzenlenen bir

operasyonda ağır darbe yedikten sonra fiilen dağılmıştı.

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde geçen yıl görülen bir davada, 2009 yılında

DTM örgütüne katılmak üzere Afganistan'a

gittiği belirlenen 31 yaşındaki Josef D., 2

yıl 6 ay hapse mahkum edilmişti