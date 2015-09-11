Berlin'de sığınmacı tartışması alevleniyor



Almanya Başbakanı Merkel'in lideri olduğu Hrıstiyan Demokrat Birlik'in (CDU) koalisyonda da yer alan kardeş partisi Hrıstiyan Sosyal Birlik'in (CSU) sığınmacıların ülkeye kabul edilmesine karşı tepkisi artıyor. Birlik Partileri Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Hans-Peter Dietrich Passauer Neuen Presse gazetesine yaptığı açıklamada, Macaristan'dan gelen sığınmacıların kontrolsüz ve kayıt altına alınmadan ülkeye girmelerine izin verilmesinin 'benzeri olmayan siyasi bir hata' olduğunu savundu.

Bunun daha sonra yıkıcı sonuçları olacağını belirten Dietrich, toplumun sığınmacıları insanı etkileyen bir jestle karşılamasına rağmen siyasetin görevinin bugünden sonrasını düşünmek ve gelecekle ilgili karar almak olduğunu ifade etti. Binlerce kişinin ülkeye geldiğine dikkat çekerek "Kontrolümüzü kaybettik" diyen Dietrich, "bu kişiler arasında kaç IŞİD savaşçısı ya da uyuyan İslamcı olduğu konusunda tahmin yürütemenin sorumsuzluk olduğunu" söyledi. Dietrich, "kötü bir uyanış" olmamasını dilediğini de vurguladı.

"Almanya değişiyor"

Bavyera Eyaleti Maliye Bakanı Markus Söder de sığınmacı akınının arttığına işaret ederek Almanya'nın üstesinden gelemeyecek bir soruna dönüşmeye başladığını söyledi. Münchner Merkür gazetesine konuşan Söder, sınırların açılmasının Suriyeli sığınmacılar için kısa süreli bir istisna olduğunu düşündüğünü ve sığınmacılar konusunda Birlik partileri arasındaki iletişimin de çok az olduğunu vurguladı.

Sığınmacıların toplum üzerinde kültürel etkileri de olacağını savunan Söder, "Almanya, bugünlerde bizim tahmin ettiğimizden daha köklü bir şekilde değişiyor" diye konuştu.

"Ekonomi iyi durumda"

Başbakan Angela Merkel ise yaptığı açıklamalarda, Almanya'nın bunun üstesinden gelebileceğini vurguluyor. Rhenische Post gazetesine konuşan Merkel, ekonominin iyi durumda olduğunu ifade ederek "Sığınmacıların kabul edilmesinin maliyetini karşılayabiliriz" dedi.

Kaç kişinin daha kabul edilmesiyle ilgili bir rakam veremeyeceğini vurgulayan Merkel, "Siyasi sığınmacıların iltica hakkının üst sınırı yok. Bu iç savaş cehenneminden kaçarak bize gelen sığınmacılar için de geçerli" dedi.