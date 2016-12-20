Berlin'de Noel panayırına tır girdi: 9 ölü

Berlin'in işlek merkezlerinden Yıkık Kilise olarak bilinen Kaiser Wilhelm Anıt Kilisesi önündeki Noel panayırına giren tırın çok sayıda kişiyi ezdiği ve 9 kişinin ölümüne yol açtığı bildirildi. Polisin twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre olayda 50 kişi de yaralandı.

Berlin polis sözcüsü Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, bunun bir saldırı olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Berlin polisinin twitter üzerinden yaptığı açıklamada da, panayırın kurulduğu Breitscheid Meydanı'nda bir tırın kaldırıma çıktığı kaydedilerek, "Meslektaşlarımız çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi” ifadesi kullanıldı.

Berliner Morgenpost gazetesinin online sayfasında yayınlanan fotoğraflarda da, kaldırımın üzerindeki tır ile yıkılan tezgâhlar görülüyor.

Polis yetkilileri, tırı kullanan kişinin kaçtığını bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibinin gönderildiği, inceleme ve arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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dpa, JD/BK