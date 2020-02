Berlinale'nin açılışını Lone Scherfig yapacak

7-17 Şubat 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 69'uncu Berlin Film Festivali'nin açılışını, Danimarkalı yönetmen Lone Scherfig'in imzasını taşıyan "The Kindness of Stranger” adlı film yapacak. Danimarka-Kanada yapımı film, New York'ta soğuk bir kışı kendi yöntemleri ile atlatmaya çalışan farklı insanları ve birbirlerinde buldukları kahkahayı, sevgiyi ve şefkati anlatıyor.

"The Kindness of Stranger” Berlinale olarak bilinen festivalde, Altın Ayı için yarışacak filmler arasında bulunuyor.

Festival Direktörü Dieter Kosslick, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Lone Scherfings'in "karakter, harika duygular ve ince mizah anlayışı çok güzel bir festival açılışı vaadediyor” dedi.

Danimarkalı yönetmen Scherfig de, Kosslick'in filmini seçmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, "filmi ilk kez ünlü Berlinale seyircileri ile birlikte izlemenin büyük bir zevk olacağını” söyledi. Filmin Berlinale'de dünya prömiyeri yapılacak.

Daha önce de Berlinale'ye katılmıştı

Daha önce de filmleri Berlinale'de gösterilen Lone Scherfig, adını 2000 yapımı "Yeni Başlayanlar için İtalyanca” ile duyurmuştu. Film, 2001'de Berlinale'de Jüri Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.

Scherfig, 2003 yılında "Wilbur Ölmek İstiyor” ve 2009'da da "Aşk Dersi” ile yine Berlinale'nin konuğu olmuştu. "Aşk Dersi” 2010 yılında üç dalda Oscar'a aday gösterilmişti.

Lone Scherfig'in senaryosunu da yazdığı "The Kindness of Strangers'da” başrolleri Zoe Kazan, Tahar Rahim, Andrea Riseborough ve Caleb Landry paylaşıyor.

