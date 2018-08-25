Berlin yakınlarındaki yangın hâlen söndürülemedi

Yüzlerce itfaiye görevlisi başkent Berlin yakınlarındaki Brandenburg eyaletinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışıyor. İtfaiye, yangını henüz tamamen kontrol altına alabillmiş değil. Yangın nedeniyle boşaltıan iki köyde yaşayan sakinlerin Cumartesi öğle saatlerine dek evlerine dönmelerine izin verilmeyeceği açıklandı. Frohnsdorf, Klausdorf ve Tiefenbrunnen köyleri yangın nedeniyle Perşembe akşamı tahliye edilmişti. Frohnsdorf'da tehlikenin geçmesi sebebiyle sakinlerin evlerine dönmesine izin verildi.

Brandenburg İçişleri Bakanlığından bir sözcü, "Durum rahatlamış değil" dedi. Hafta sonunda Brandenburg'da yağmur beklenmemesi ve rüzgarın etkili olması ise söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

400 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Yangın Berlin'in merkezine 50 kilometre uzaklıkta. Yetkililer üç noktada çıkan yangının 400 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda etkili olduğunu belirtti. Yangını söndürme çalışmaları sürerken komşu Jüterborg kentinden de yangın haberi geldi. Belediye yönetiminin verdiği bilgiye göre burada çıkan yangının nedeni de henüz bilinmiyor.

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar risk oluşturuyor

Potsdam-Mittelburg ilçe yetkilileri Brandenburg'daki yangının tamamen söndürülmesinin birkaç gün sürebileceğini belirtti. Brandenburg'daki yangında hâlihazırda 600 itfaiye görevlisi yapıyor. Ormanda gömülü olan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar da söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin sözcüsü, itfaiye görevlilerinin yangının yanı sıra bomba tehlikesi nedeniyle de kısıtlı hareket edebildiğini belirtti. Brandenburg'da Treuenbrietzen ilçesinde beş hektarlık bir alanda çıkan yangın kısa süre içinde 400 hektarlık bir alana yayılmıştı. Treuenbrietzen Belediye Başkanı Michael Knape, "Daha önc bölgede bazı büyük yangınlar yaşanmıştı. Ancak bu boyutta bir yangına bugüne dek tanık olmadık" dedi.

Yangın Brandenburg'da demiryolu trafiğini de olumsuz etkiledi. Doğu Alman Demiryolları, Wannsee ve Jüterborg arasındaki demiryolu ağının olumsuz etkilendiğini belirtti. Bazı noktaların ulaşıma kapatılarak otobüs seferlerinin başlatıldığı belirtildi. Yetkililer, yoğun duman nedeniyle birçok kentte sakinlere pencere ve kapılarını açmamaları için çağrı yaptı.

dpa/HT,CÖ

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