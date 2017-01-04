Berlin saldırısıyla ilgili yeni bulgular

Federal Savcılık, Tunus vatandaşı hakkında saldırıyla bağlantısı nedeniyle değil, sosyal yardımlarda sahtekarlık yaptığı için tutuklama emri çıkartıldığını bildirdi. İtalya'da bulunan silah Berlin saldırısında kullanılan ile aynı.

Berlin'de 19 Aralık 2016'da bir Noel panayırına düzenlenen saldırı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında saldırının faili Anis Amri ile bağlantıda olduğu şüphesiyle Berlin'de yaşayan 26 yaşındaki bir Tunuslu hakkında yakalama emri çıkartıldı. Tunus vatandaşının kaldığı Berlin’deki bir mülteci yurdunda da dün akşam arama yapıldı.

Saldırı öncesi buluşmuşlar

Soruşturmada elde edilen bilgileri kamuoyu ile paylaşan Alman Federal Başavcılığı sözcüsü Frauke Köhler, bugün yaptığı açıklamada bu kişinin saldırı ile bağlantısı olduğundan dolayı değil, aldığı sosyal yardımlarda sahtekarlık yaptığı şüphesiyle hakkında yakalama emri çıkartıldığını açıkladı. Bu kişinin Amri ile iletişim içinde ve saldırıdan haberdar olduğu yönündeki şüphelere ilişkin şimdilik yeterli kanıt olmadığı tahmin ediliyor.

Elde edilen bilgilere göre Amri ile hakkında tutuklama emri çıkartılan Tunuslu kişi yaklaşık olarak 2015 yılı sonundan bu yana tanışıyor. Amri ve söz konusu kişinin saldırı öncesindeki akşam Berlin'deki bir restoranda buluştuğu belirtiliyor. Bu bulgular nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkartılan kişinin saldırıya yardım etmiş olabileceğinden yola çıkılıyor.

Başsavcılık, Noel saldırısının faili Anis Amri’nin üzerinde İtalya'da bulunan silahın Berlin’deki saldırıda kullanılan silahla aynı olduğunu da açıkladı. Hollanda üzerinden İtalya'ya kaçtığı tespit edilen Amri, saldırıdan birkaç gün sonra İtalya'nın Milano kenti yakınlarında yapılan bir rutin kontrol sırasında polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Bir savcılık sözcüsü İtalyan polisinin balistik incelemeleri sonrasında bu konuda yaptığı açıklamaları doğruladı. Almanya, İtalyan polisinin karşılaştırma yapması için saldırıda kullanılan mermi kovanının kalıbını İtalya’ya göndermişti.

Amri Polonyalı şoförü de öldürdü

Noel saldırısının faili Amri’nin kaçırdığı TIR'ın Polonyalı sürücüsünü Berlin’deki -Friedrich-Krause-Ufer yakınında şoför mahallinde öldürdüğü, incelenen barut izlerinin bu sonucu doğurduğu bildirildi. Şoför mahallinde bulunan bir mermi kovanının İtalya’da bulunan silaha uygun olduğu belirtildi. Savcılık sözcüsünün verdiği bilgiye göre olay sırasında şoför mahallinde üçüncü bir kişi bulunmuyordu.

Berlin'de TIR'la düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını yitirmiş, 50'den fazla kişi de yaralanmıştı. Federal Savcılık Amri'yi IŞİD'e bağlılık yemini ederken görüntülendiği bir video kaydının gerçek olduğundan yola çıkıyor.

Amri'nin İtalya'daki olası destekçileri aranıyor

Federal Savcılık sözcüsü Frauke Köhler, "Elimizdeki bulgulara ve edindiğimiz bilgilere göre Berlin'deki saldırıyı düzenleyen kişinin Anis Amri olduğundan yola çıkıyoruz. Şimdi Amri'nin saldırı planlarından başka birilerinin de haberdar olup olmadığı soruşturuluyor. Ancak hakkında tutuklama emri çıkartılan kişinin saldırı eyleminden haberdar olduğuna dair yeterli kanıt bulunamamıştır" diye konuştu.

Alman soruşturma birimleri Amri'nin neden İtalya'ya kaçmış olduğunu ve orada destekçileri olup olmadığını da araştırıyor. Şimdiye kadar bu konuda bir ipucuna rastlanmadı. Amri 2011 yılında İtalya'ya mülteci olarak ayak basmış ve orada işlediği çeşitli suçlardan dolayı uzun süre hapis yatmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/DW/ÇA/HS