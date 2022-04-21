Berkin Elvan’ın annesi ve babası “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılanıyor: “Meydanlarda yuhalattı, asıl hakarete uğrayan benim”

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan hakkında çocuklarının öldürülmesine dair davanın duruşmalarının ardından adliye önünde yaptıkları açıklamalar nedeniyle, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla açılan dava, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gülsüm Elvan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından meydanlarda yuhalatıldığını hatırlatarak, "Asıl hakarete uğrayan benim” dedi.

Medyascope’tan Beyza Kural’ın haberine göre, Bugün (21 Nisan) yapılan duruşmaya Gülsüm Elvan ve Sami Elvan avukatları ile katılırken, dosyada mağdur sıfatıyla yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı katıldı.

"Kimseye hakaret etmedik"

Sami Elvan, “Ben söylediklerimin arkasındayım. Cumhurbaşkanı, çocuğumuzun öldüğü dönemde başbakandı. Kendisinin çocuğumuzla ilgili bizzat söylediği cümleler var, ‘Emri ben verdim, polisimin arkasındayım’ demişti. Cümlelerim cumhurbaşkanının beyanına karşılık söylenmiştir, hakaret olarak kabul etmiyorum. Kimseye hakaret etmedik” diyerek beraatlarını talep etti.

"Asıl hakarete uğrayan benim"

Gülsüm Elvan, “Burada hakaret yok. Çocuğum 14 yaşında. 14 yaşında çocuk terörist olabilir mi? Bize terörist deyip herkesin önüne attı, meydanlarda yuhalattı asıl hakarete uğrayan benim” diyerek hakaret kastı olmadığını belirtti.

Mahkeme, görüntülerin çözümlerinin yapılması için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Gelecek duruşma 25 Ekim’de görülecek.