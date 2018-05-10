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Berkin Elvan Davası'nda sanığın tutuklanması talebi reddedildi

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, sanık polis F

10 Mayıs 2018 23:09

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı\'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013\'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan\'ın ölümüne ilişkin davada, sanık polis F.D.\'nin tutuklanması talebi reddedildi.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararında, sanık polis F.D\'nin duruşmaları takip ediyor olması, yaptığı görev itibariyle kaçma şüphesi olmadığını belirterek tutuklanması talebini reddetti. Heyet, dosyanın Adli Tıp Kurumu\'na gönderilmesine de karar vererek duruşmayı 19 Eylül\'e bırakılmasına hükmetti. 
 

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