Berivan'ın son sözü 'Sık' oldu (2)

KATİL ZANLISININ KARDEYİŞLE SEVGİLİ ÇIKTI

Adana\'nın Ceyhan İlçesi\'nde sokak ortasında başından vurularak öldürülen Berivan Minaz\'ın, katil zanlısı Tarık Onan\'ın kardeşi V. Onan ile sevgili oldukları ortaya çıktı. Ayrıca genç kızın sevgilisi V. Onan ile fotoğraflarının bulunduğu ve içinde aşk sözlerinin yazılı olduğu bir defter de bulundu.

Katledilen genç kızın ablası E. Minaz, kız kardeşinin sevgilisi V. Onan\'nın uyuşturucu satıcılığını yaptığını ve Berivan\'ın da aldaltıldığı zamanlarda görüntü ve ses kayıtlarını polise vermekle tehdit ettiğini öne sürüp, bu nedenle öldürülmüş olabileceğini düşündüklerini söyledi. Kardeşini o akşam bir kız arkadaşını aradığını ve \"Şu an arabadayız. Tarık benim kafama siyah dayadı. Araçtan kendimi atmaya çalıştım\" dediğini öne süren E. Minaz, daha sonra Berivan\'ın eve gelip, tekrar dışarı çıktığını dile getirdi.

Tarık Onan\'ın evinde masa kurulduğunu anlatan E. Minaz, \"Ama başka odalara geçip devamlı telefon konuşmaları oluyormuş. Rakı içmişler, sofra kurmuşlar. Ne olduysa o masadan sonra oluyor. Kardeşim ve V. Onan sevgililerdi. Ayrılmışlar. Ağabeyi Tarık barıştırmak istemiş, ancak kardeşim \'Arkadaşlarımın eşleriyle birlikte oluyor, nasıl barışayım\' şeklinde cevap vermiş. Zaten kardeşimin arkadaş çevresi çok geniş. Herkes ne yapıyor, kimle geziyor biliyor. Bunların arasında bir sır vardı. Ama kardeşim kimseye söylemiyordu. Zaten korkutacak olsalar, dövüp bırakırlardı. Öldürdüler kardeşimi\" dedi.

Berivan Minaz\'ın babası Muzaffer Minaz ise V. Onan\'ın cenaze evine gelerek kendisine cinayeti Tarık Onan\'ın işlemediğini, Berivan ile kardeşinin sevgili olduklarını, ayrıldıkları için Tarık\'ın gözaltında tutulduğunu söyleyerek ağız aradığını ileri sürdü.

AŞK DEFTERİNDE FOTOĞRAFLARI VAR

Berivan Minaz\'ın sevgili V. Onan ile fotoğraflarının bulunduğu ve aşk sözlerinin yazıldığı bir defter bulundu. Defterdeki notlarda katil zanlısının kardeşi V. Onan\'ı diğer yarısı olarak nitelendiren Berivan Minaz\'ın, \"Bana yaşattığın en büyük mutluluklardan bir tanesi beni ailenin içine sokman. Hatta sülalenin\", \"Ahh! Bu öpüşlerin, çocuk gibi sevişlerin beni öldürüyor\", \"Uğruna ölürüm\" yazdığı görüldü.

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