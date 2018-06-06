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Spor

Bergamaspor şirketleşiyor

İZMİR, (DHA) TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'un dün gerçekleşen olağan genel kurulunda yeniden göreve getirilen Süleyman Türkoğlu başkanlığındaki yönetim, kongrede üyelerden şirketleşme yetkisi aldı

06 Haziran 2018 14:53

İZMİR, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor\'un dün gerçekleşen olağan genel kurulunda yeniden göreve getirilen Süleyman Türkoğlu başkanlığındaki yönetim, kongrede üyelerden şirketleşme yetkisi aldı. 
İzmir kulübünün futbol şubesinin şirketleştirilerek sponsor desteğiyle yola devam etmesine karar verildi. Yönetimin bir şirketle görüşmeleri sürdürdüğü, anlaşma sağlanması halinde takımın yeni sezonda ligde sponsor ismiyle birlikte Bergamaspor olarak yarışacağı, kulübün renklerinin yine kırmızı-lacivert olarak kalacağı ifade edildi. Başkan Türkoğlu sponsor desteği olmadan başarı yakalamalarının mümkün olmadığını dile getirdi.
 

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