Bergama Belediyespor-Erbaaspor: 1 - 4

BERGAMA, (DHA)

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: İsmail Güzel (xx), Mesut Küçükarslan (xx), Barış Akdağ (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Kazım (x) - Hüseyin (x), Ahmet (xx), Emre (x) (Dk. 68 İsmail x), Tufan Deniz (xx), Tuncer (x), Semih (xx), Zafer (xx), Hacı Ömer (x) (Dk. 72 Sergen x), Abdulgani (x) (Dk. 57 Sercan xx), Berk (x)

ERBAASPOR: Nurullah (xxx) - Taner (xxx), Mahmuthan Samet (xx), Onur (xxx), Eşref (xx), Ömer (xxx) (Dk. 83 Tolga), Berk (xx), Soner (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 73 Serkan xx), Murat Hacıoğlu (xxxx) (Dk. 84 Emirhan), Murat Kara (xxx)

GOLLER: Dk. 2 Murat Hacıoğlu, Dk. 16 Hüseyin (Kendi kalesine), Dk. 32 Soner, Dk. 42 Murat Kara (Erbaaspor), Dk. 17 Zafer (Bergama Bld)

SARI KARTLAR: Soner, Eşref, Berk (Erbaaspor), Ahmet, Hüseyin (Bergama Bld)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta son 2 maçı 4 puanla geçen Bergama Belediyespor, evinde Erbaaspor\'a 4-1 mağlup olarak alt sıralarla bağını koparamadı.

14 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 2. dakikada Murat Hacıoğlu, 16. dakikada kendi kalesine Hüseyin, 32. dakikada Soner ve 42. dakikada Murat Kara atarken Bergama\'nın tek golü 17. dakikada Zafer\'den geldi.

Bu skorla Bergama, 25 puanla ateş hattında kalırken, Erbaaspor puanını 36\'ya çıkardı.

