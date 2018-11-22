Berat Albayrak: Vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar devam edecek

Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, \"Mali disiplin, temel çıpamız olacaktır. Vergi sistemimizi daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edecek; etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak, mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz\" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu\'nda, bakanlığının 2019 yılı sunumunda konuştu. Albayrak, ABD Merkez Bankası FED\'in 2018 yılında 3 faiz artırımı yaptığını, aralık ayında yine faiz artırımı beklediklerini söyledi. Albayrak, FED\'in 2019 yılına ilişkin 2 ya da 3 faiz artışı olabileceği yönünde beklentilerinin olduğunu kaydetti. Ağustosta döviz kurunda bağdaşmayan spekülatif ataklar olduğunu hatırlatan Albayrak, likidite sıkışıklığını gidermek için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Bakan Albayrak, \"Öncü göstergeler 2018 yılının ikinci yarısında ekonomide yavaşlama ve dengelenme sürecine işaret etmektedir. Yeni ekonomik program iktisadi faaliyetin 2019 ve 2020 yıllarında potansiyel düzeyin altında seyredeceği 2021 yılından itibaren ise daha güçlü bir eğilimle toparlanma süreceğine gireceği bir çerçeveyi esas almaktadır\" diye konuştu.

\'MALİ DİSİPLİN TEMEL ÇIPAMIZ OLACAK\'

Vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurgulayan Albayrak, \"Mali disiplin, temel çıpamız olacaktır. Vergi sistemimizi daha basit, etkin, geniş tabanlı ve daha adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatımızın sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edecek; etkinliği olmayan istisna, muafiyet ve indirimleri kademeli olarak kaldıracak, mecbur olmadıkça yeni istisna ve muafiyet getirmeyeceğiz. Hayata geçireceğimiz yeni bir eylem planı çalışmalarına başlamış bulunmaktayız\" dedi.

\'YENİ EYLEM PLANI ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞ BULUNMAKTAYIZ\'

Yeni vergi veri analiz merkez kuracaklarını kaydeden Bakan Albayrak, \"Hayata geçireceğimiz yeni bir eylem planı çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Yeni bir vergi veri analiz merkez kuruyoruz. Mükelleflerin uyum düzeyinin artırılması, uyumsuz mükelleflerin uyumlu mükellefler aleyhine oluşturacağı haksız rekabetin önlenmesi kayıtlı ekonominin teşvik edilmesi amaçlıyla yeni bir vergi veri ve risk analiz merkezi kuruyoruz\" diye konuştu.

Albayrak, çiftçilere yönelik düşük faizli krediye ilişkin \"Çiftçilere düşük faizli kredi kullandırımı nedeniyle oluşan gelir kayıplarının karşılanması için 2019 yılı bütçesinde 3,4 milyar ödenek öngörülmektedir\" dedi.

\'TARİHİ SEVİYELERE DÜŞÜRDÜK\'

\'Hazine Garantili Kredi Üstlenim Oranı\'nın düşürüldüğünü de vurgulayan Bakan Albayrak, sunumunu şöyle tamamladı:

\"Hazine Garantili Kredilerden Üstlenim Oranı\'nı tarihi seviyelere düşürdük. Hazine Garantili Dış Borç Stoku 2018 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 13,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hazine finansman programı çerçevesinde uluslararası sermaye piyasalarından 7,7 milyar dolar tutarında dış finansman sağladık. Dolar ve avro cinsinden tahvil ihraçlarına ihraç tutarının 3 katından fazla talep gelmesi geçtiğimiz süreçte aldığımız ekonomik tedbirlerin uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu göstermiştir.\"