Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti: 'At izi it izine karıştı, Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin!'

Türk Lirası'nın tarihsel rekorlarla değer kaybetme sürecinin ekonomi yönetiminde yarattığı sarsıntı sürüyor. 16 ay önce göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı'nın cuma gece yarsı görevden alınarak yerine Naci Ağbal'ın göreve getirilmesinden yaklaşık 36 saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti. Albayrak, Instagram'daki mavi tikli resmi hesabından paylaştığı açıklamada, istifasını "sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe" ifadesiyle gerekçelendirdi. "Artık ailesine zaman ayıracağını" belirterek aktif siyasete de ara verdiğini ima eden Albayrak, "at izinin it izine karıştığı çetin bir dönemden" geçildiğini belirttiği, "ülkeye ve ümmete hizmet ettiğini" vurguladığı açıklamasını "Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" diyerek noktaladı. Instagram'da paylaşılan istifa duyurusu için saatlerce resmi açıklama yapılmaması "Albayrak'ın tepkisinin ölçüsünün Beştepe'de öngörülmediği" yorumlarına ve "kabine revizyonu" beklentisine neden oldu.

Berat Albayrak, Merkez Bankası Başkanlığı'na, Maliye'deki selefi ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın getirilmesinin ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın "Bakanımız ‘Ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojiktir' dediği zaman itiraz ettim" açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti.

İstifa açıklaması Instagram'daki resmi hesapta paylaşılırken aynı sırada Albayrak'ın Twitter hesabı kapandı. Instagram'daki açıklama dışında hiçbir resmi açıklama yapılmaması, Albayrak'ın sosyal medya hesaplarının hacklendiği iddialarına neden oldu. Bu sırada, Albayrak'ın kapalı bulunan Twitter hesabından "sosyal medya hesaplarının ele geçirildiği" yolunda açıklama yaptığı iddiasını içeren bir ekran görüntüsü dolaşıma girdi. Ancak teyit.org, söz konusu tweet görüntüsün gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İlk olarak T24'ün duyurduğu istifa haberi için daha sonra BBC, Bloomberg gibi uluslararası mecralar da teyit haberleri geçtiler. Başta CNN Türk ve NTV olmak üzere ana akım haber kanalları ile Hürriyet, Milliyet, Sabah, Habertürk Albayrak'ın durumuna ilişkin hiçbir gelişmeyi uzun süre duyurmadılar. Halk TV, Berat Albayrak'ın danışmanı M. Ali Berber'in "Instagram hesabından yaptığı istifa paylaşımının doğru olduğunu" söylediğini açıkladı.

İşte Albayrak'ın istifa açıklaması:

"Kamuoyunun dikkatine

Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.

Çok büyük hedefine çıktığınız bu yolculukta, gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir.

Enerjide olduğu gibi Ekonomide de ektiğimiz tohumlar çok da uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştırdığına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur.

Bu 5 yıllık süre zarfında benimle bu zor ama kutsal yükü yüklenen tüm yakın mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çokça hakkım geçmiştir, haklarını helal etsinler. At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun.

Türkiye tarihindeki belki de en kritik dönemlerden sayılacak olan bu 5 yıllık süre zarfında ülkeme ve ümmete hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime sonsuz hamdolsun.

Gaybı, kalpleri ve hakiki niyetleri bilen mutlak güç sahibi Cenab-ı Allah, bizleri Sırat-ı Müstakim'den ayırmasın.

Sonumuzu hayreylesin..."

Yeni Şafak, istifa haberini sildi

Hükümete yakın medya kuruluşu Yeni Şafak English, Albayrak'ın istifasını haberini kaldırdı. Albayrak'ın hesabına siber saldırı iddiaları da gündeme gelirken, konuya ilişkin açıklama bekleniyor.

" Erdoğan'ın istifayı onaylayıp onaylamayacağı belli değil"

Gazeteci İsmail Saymaz, Albayrak'ın istifasına dair, "AK Partili kaynaklarım, Bakan Albayrak'ın istifasını doğruluyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu istifayı onaylayıp onaylamayacağı şimdilik belli değil" bilgisini paylaştı.

teyit.org: Albayrak'ın hesabının hacklendiğini gösteren bir paylaşım yok

teyit.org, Albayrak'ın sosyal medya hesaplarının siber saldırıya maruz kalmış olabileceğine ilişkin iddiaların üzerine yaptıkları araştırmaya dair, "Albayrak'ın hesabı Google Cache üzerinden incelendiğinde de hacklendiğini gösteren bir paylaşım olmadığı görülüyor. Tweet Albayrak'a ait değil" dedi.

Bakanların istifasına Anayasa ne diyor, Cumhurbaşkanı'nın kabulü beklenecek mi?

Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesinden sonra gözler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Temel hukuk kuralları uyarınca "istifa, herhangi bir onaya ihtiyaç göstermeyen tek taraflı bir irade beyanı" niteliğinde olmasına karşın, Erdoğan'ın istifayı kabul edip etmeyeceği yolunda spekülasyonlar dile getirilmeye başlandı.

Anayasa'nın 18. maddesine göre "Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz." Avukat Nalan Doğancı, bu noktada istifanın kabul edilmesi gereken bir beyan olmadığını belirtirken, Anayasa'nın 104. maddesi Cumhurbaşkanı'na bakanları göreve atama ve görevlerine son verme (azil) yetkisi veriyor.

Bu durumda Albayrak'ın istifa kararının kabul edilmesi zorunlu bir beyan olmadığı vurgulanırken, ancak son kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verileceği aktarıldı.

Berat Albayrak kimdir?

Berat Albayrak, 1978'de İstanbul'da doğdu. Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business'ta tamamladı, Bankacılık ve Finans bölümünden "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı" tezi ile doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atılan Albayrak, ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.

Albayrak, 2013 sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah gazetesinde yazar olarak görev aldı, Marmara Üniversitesinde de bankacılık ve finans üzerine dersler verdi, pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Berat Albayrak Haziran 2015 ve Kasım 2015'teki genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak Meclis'e girdi.

Albayrak, 2015-2018 yılları arasında Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

9 Temmuz 2018'de Hazine ve Maliye Bakanı oldu.