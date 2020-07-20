Berat Albayrak’ın kardeşinin yönettiği Turkuaz’a ait Fotomaç, Bilal Erdoğan’ın desteklediği Başakşehir’in şampiyonluğunu sorguladı: En şaibeli sezon, karanlık gece!

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Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın yönettiği Turkuaz Medya Grubu bünyesindeki Fotomaç gazetesi, Bilal Erdoğan’ın birlikte fotoğraf verdiği Başakşehir’in şampiyonluğu ile ilgili haberde "En şaibeli sezon, karanlık gece" başlıklarına da yer verdi.

Fotomaç gazetesi "Şampiyon Başakşehir" başlıklı haberin spotunda "Sezon başından beri hakemlerin ve MHK'nin koruması altına alan Medipol Başakşehir, bitime bir hafta kala mutlu sona ulaştı" diye yazdı.

Ana haberin altında ve "En şaibeli sezon" ara başlıklı haberde ise Başakşehir'in şampiyonluğa ulaştığı 2019-2020 sezonu 'şaibeli' olarak nitelendirildi.

Tam sayfa haberde "Karanlık Gece" başlığının altında ise Trabzon- Konyaspor maçının ikincisi yarısındaki elektrik kesintisine dikkat çekildi.

Haberde "Stadın elektriğini kesip Trabzon - Konya maçının bitmesini beklediler" yorumu yapıldı.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Hakemler kimi maçlarda adeta Başakşehir'in sahadaki 12'nci oyuncusu gibi hareket etti. Örneğin 26. haftadaki kritik Trabzon-Başakşehir maçında Nwakaeme'nin düşürüldüğü pozisyonda Trabzon'un buz gibi penaltısı verilmedi. 28. haftadaki A.Gücü-Başakşehir maçında ise başkent ekibinin attığı ikinci gol verilmeyerek Başakşehir'in önü iyice açılmış oldu."

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Trabzonspor ile Başakşehir arasındaydı. Bilindiği üzere Trabzonspor kendisi de Trabzonlu olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından destekleniyor.

Maçı tribünlerden izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan kutlamalar sırasında sahaya inmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum" demişti.

Kasasına 413 milyon lira girecek

Süper Lig’deki başarısının karşılığında yaklaşık 142 milyon TL’yi kasasına koyacak olan turuncu lacivertliler, halen yoluna devam ettiği Avrupa Ligi’nden şu ana kadar 13 milyon Euro (115 milyon TL) kazandı.

Başakşehir, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA’dan yaklaşık 20 milyon Euro (156 milyon TL) alacak. Turuncu lacivertliler gerek Avrupa Ligi’nde ve gerekse Şampiyonlar Ligi’nde kazanacağı her puana karşılık UEFA’dan ciddi miktarlarda para ödülü almaya devam edecek.

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