Benzin ve motorine zam geliyor

Benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 16 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 22 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.68 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.75 TL’den satılıyor.

Motorinin litresi ise İstanbul’da 5.88 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.95 TL’den satılıyor.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.