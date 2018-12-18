‘Benim Kedilerim' kitabı raflarda yerini aldı

İSTANBUL, (DHA) - YEDİTEPE Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun illüstrasyonlarından oluşan ‘Benim Kedilerim’ isimli kitabı Yeditepe Üniversitesi Yayınevi’nden çıktı.

The New Yorker dergisi kapağında yer alan çalışmalarının yanı sıra dünyaca ünlü dergi ve gazetelerde yayınlanan illüstrasyonları; açtığı çok sayıda ulusal ve uluslararası sergiyle dünyada da tanınan Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun son kitabı ‘Benim Kedilerim’ okuyucuyla buluştu.

95 ADET KEDİ İLLÜSTRASYONU VAR

Çizimleriyle 27’si uluslararası olmak üzere toplam 72 ödül kazanan Dr. Öğr. Üyesi Ekşioğlu, kitabında kedi illüstrasyonlarıyla okuyucuyu görsel dünyasına davet ediyor, kediler aracılığıyla dünya halini gözler önüne seriyor. Kitap, 95 adet kedi illüstrasyonu, üç adet fotoğraf ve çok sayıda aforizmadan oluşuyor.

‘Benim Kedilerim’in çıkış noktası, Dr. Öğr. Üyesi Ekşioğlu’nun geçen yıl Eskişehir, Ankara ve Antalya’da aynı adla gerçekleştirdiği sergilere dayanıyor. Sergilerin ardından Yeditepe Üniversitesi Yayınevi’nin çalışmaları kitaplaştırma isteği üzerine başlayan işbirliğinin seri kitap projesine dönüştüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Ekşioğlu, kitapla ilgili olarak şöyle konuştu:

“New Yorker dergisinin kapaklarında kedi ve köpek çalışmaları da yer alır. Dergiye sunduğum üç işimden biri fincanın içine oturmuş, kuyruğu kulp olmuş kedili olandı. O işim, 1992 yılında dergi kapağında yayınlanınca çok beğenildi. Bu sonuç benim kedi resimlerime devam etmemde büyük etkendir. Yıllar içinde başka dergi kapakları ve sergilerim de oldu. Yeditepe Üniversitesi Yayınevi’nin önerisiyle kedili resimlerimden oluşan bu kitabımı yayına hazırladık, çok da güzel bir sonuç elde ettik. Yeditepe Üniversitesi yönetimine ve emeği geçenlere çok teşekkür ederim.”

GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU HAKKINDA

1979 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Sanatlar bölümünü bitirdi. 1980’de bir reklam ajansında sanat yönetmenliği yapmaya başladı. 1981 yılında mezun olduğu okul olan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde asistan olarak çalışmaya başladı. 2006 yılından itibaren Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı bölümünde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Üçü uluslararası olmak üzere toplam 39 kişisel sergi açan, pek çok ulusal ve uluslararası karma sergide yer alan Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun çalışmaları 21 ülkede yayınlandı. Ayrıca çok sayıda kitap ve dergi kapağında illüstrasyonları kullanılan Ekşioğlu’nun Yeditepe Üniversitesi Yayınevi’nden çıkacak ikinci kitabı Şubat ayında raflardaki yerini alacak.