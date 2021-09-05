"Bendeki leş sayısı 16" yorumunu yapan makinist hakkında soruşturma başlatıldı

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin TCDD'de görevli olan makinist M.A.K.'nın sosyal medyada yaptığı yorum tepkiye neden oldu. M.A.K. kaza haberinin altına, "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" yorumunu yaptığı ortaya çıktı. TCDD, konuyla illgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi’nde, cumartesi saat 08.00 sıralarında, Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Kaza sonrası sosyal medya kullanıcıları da üzüntülerini dile getirirken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda (TCDD) görevli olan ve İzmir'de çalıştığı öğrenilen M.A.K.'nın yaptığı yorum tepki çekti. M.A.K. yaptığı yorumda, "Bendeki leş sayısı 16, 6 daha lazım iki takım kurmam için" ifadelerine yer verdi.

M.A.K. başka bir sosyal medya kullanıcısının, "Böyle yorumlar yaparak tepki toplama kardeşim" uyarısına ise, "Önemli değil abim" yanıtını verdi. TCDD'den konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)