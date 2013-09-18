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Ben Affleck'in metresi oldu

Ünlü model Emily Ratajkowski, 'Gone Girl' adlı filmde Ben Affleck’in metresini canlandırcak

18 Eylül 2013 15:00

Yazın hit şarkısı 'Blurred Lines' klibiyle ünlenen model Emily Ratajkowski, sinema dünyasına transfer oldu.
21 yaşındaki model, Gillian Flynn’in çok satan romanı 'Gone Girl'den uyarlanan filmde rol alacak. David Fincher’ın yöneteceği filmde Ratajkowski, Ben Affleck’in Andie adındaki üniversiteli metresini canlandırak.
Emily Ratajkowski, Robin Thicke’in 'Blurred Lines' klibindeki üstsüz dansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
2015’te vizyona girmesi beklenen filmde, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris ve Tyler Perry de rol alacak.

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Emily Ratajkowskiben affleckhollywoodBlurred LinesGone GirlGillian Flynn

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