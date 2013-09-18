Ben Affleck'in metresi oldu

Yazın hit şarkısı 'Blurred Lines' klibiyle ünlenen model Emily Ratajkowski, sinema dünyasına transfer oldu.
21 yaşındaki model, Gillian Flynn’in çok satan romanı 'Gone Girl'den uyarlanan filmde rol alacak. David Fincher’ın yöneteceği filmde Ratajkowski, Ben Affleck’in Andie adındaki üniversiteli metresini canlandırak.
Emily Ratajkowski, Robin Thicke’in 'Blurred Lines' klibindeki üstsüz dansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.
2015’te vizyona girmesi beklenen filmde, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris ve Tyler Perry de rol alacak.