Boşanacağına dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yapan Monica Belluci, "Aşkımız ilelebet sürecek. O hep çocuklarımın örnek babasıdır ve bize hep yakın olacak" dedi.



İtalyan basınına konuşan Belluci, “Profesyonel yaşantımız bizi birbirimizden uzaklaştırdı. Ama aşkımız ilelebet sürecek. O hep çocuklarımın örnek babasıdır ve bize hep yakın olacak” dedi.

Kocası Cassel ile birlikte 9 filmde oynadıklarını söyleyen Belluci, “Çekimler yüzünden sık sık ayrı kaldık. Uzaklık engellenemez hale geldi. Biz de ortak bir karar verdik ve aşkımızın hep süreceği ile ilgili şüphemiz olmadığından kendi yolumuza gitmeyi planladık. Vincent Rio’da kalacak. Benim ise film sözleşmelerim Avrupa’da sürecek” diye konuştu.