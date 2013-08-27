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Belluci: Aşkımız ilelebet sürecek

14 yıllık eşi Vincent Cassel ile ayrılık kararı alan Monica Belluci boşanma nedeni olarak yoğun çalışma koşullarını gösterdi

27 Ağustos 2013 14:43

Boşanacağına dair çıkan haberlerle ilgili açıklama yapan Monica Belluci, "Aşkımız ilelebet sürecek. O hep çocuklarımın örnek babasıdır ve bize hep yakın olacak" dedi.
 
İtalyan basınına konuşan Belluci, “Profesyonel yaşantımız bizi birbirimizden uzaklaştırdı. Ama aşkımız ilelebet sürecek. O hep çocuklarımın örnek babasıdır ve bize hep yakın olacak” dedi.

Kocası Cassel ile birlikte 9 filmde oynadıklarını söyleyen Belluci, “Çekimler yüzünden sık sık ayrı kaldık. Uzaklık engellenemez hale geldi. Biz de ortak bir karar verdik ve aşkımızın hep süreceği ile ilgili şüphemiz olmadığından kendi yolumuza gitmeyi planladık. Vincent Rio’da kalacak. Benim ise film sözleşmelerim Avrupa’da sürecek” diye konuştu.

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