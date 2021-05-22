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Spor

Belhanda'nın yeni takımı belli oldu

22 Mayıs 2021 18:53

Sezon devam ederken Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, eski takımı Montpellier ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

BelhandaYounes BelhandaMontpellier
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