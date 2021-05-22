Belhanda'nın yeni takımı belli oldu

L'Equipe'in haberine göre, Galatasaray'ın sezon devam ederken sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Younes Belhanda, eski takımı Montpellier'e geri dönüyor.

Fransız ekibinin 31 yaşındaki Faslı futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya vardığı, resmi imzaların da kısa süre içinde atılacağı belirtildi.

Belhanda, alt yapısından yetiştiği Montpellier'de 2011/12 sezonunda şampiyonluk yaşamış, 2013 yazında ise 10 milyon Euro karşılığında Dinamo Kiev'e transfer olmuştu.

Faslı futbolcu 2017 yazında ise yine 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a geçiş yapmıştı.

Belhanda'nın Galatasaray'la olan sözleşmesi, geride bıraktığımız 2020/21 sezonu devam ederken Galatasaray tarafından tek taraflı olarak feshedilmişti.

Belhanda, Galatasaray formasıyla çıktığı 131 maçta 48 gole doğrudan katkı (22 gol - 26 asist) sağlamıştı.