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Belediye Başkanı işçiyi hastanelik etti

Başkan Alim ve diğer 3 kişi, Zonguldak 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanacak

02 Ağustos 2012 02:16

Zonguldak Çatalağzı Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Alim, belediye garajında işçi olarak çalışan sendika temsilcisini, toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle 3 adamıyla birlikte hastanelik etti. Olayın gerçekleştiği akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıyan saldırı nedeniyle Alim hakkında dava açıldı.

 
Olay, geçen 19 Mayıs'ta meydana geldi. Belediye Başkanı Mehmet Alim, iddiaya göre toplu sözleşme nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan Hasan Cinoğlu'nun belediyedeki görev yerini değiştirdi. 
 
Buna tepki gösteren Hasan Cinoğlu, telefonla aradığı Başkan Alim ile tartıştı. Sinirlenen Alim, tartışmanın ardından koruması Mehmet T., itfaiye personeli Süleyman K. ve belediye halk otobüslerinde görevli İbrahim Ö.'yü de yanına alarak makam aracıyla Cinoğlu'nun içinde bulunduğu aracın önünü kesti.  Akaryakıt istasyonunda araçtan inen Cinoğlu, yanına gelen Başkan Alim ve yanındaki 3 kişinin saldırısına uğradı. 
 
Cinoğlu, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere yığılırken, dayak olayı istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. 
 
Görüntülerde Başkan Mehmet Alim, yumrukla vurduğu Cinoğlu'na yere düştükten sonra da tekme ve yumrukla vurmaya devam ediyor.
 
Yaralanan Hasan Cinoğlu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 20 gün iş göremez raporu verilen Cinoğlu'nun şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
Başkan Alim, poliste verdiği ifadesinde Cinoğlu'nun kendisini telefonla arayıp küfrettiğini ileri sürdü. Başkan Alim, "Küfredince polise gidip şikayette bulundum. Dönüşte benzin istasyonunda olduğunu öğrenince yanına gidip konuşmak istedim. Bana küfrederek yumruk salladı. Elinde bıçak vardı. Kendimi korudum" dedi.
 
Olayın görgü tanığı akaryakıt istasyonu sahibi Yunus Lütfi Çoban ise polise verdiği ifadesinde, "Başkan araçla yolumuzu kesti. Hasan Cinoğlu'nun bulunduğu yerin kapısını açamayınca arabayı tekmeledi. Benzin istasyonuna geldiğimizde ise yanındakilerle Hasan Cinoğlu'na vurmaya başladı. Cinoğlu yere düştüğünde, yanındakilere, 'Geberene kadar, öldürene kadar dövün bu şerefsizi' dedi" diye konuştu.
 
Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması sonunda Başkan Alim ve yanındaki 3 kişi hakkında, 'Hakaret ve yaralama' suçlarından dava açıldı. Başkan Alim ve diğer 3 kişi, Zonguldak 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanacak. 

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