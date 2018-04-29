Belçika üniversitesinden dekolte uyarısı özrü

Brüksel'deki bir üniversite, kız öğrencilerden mezuniyet töreninde dekolte kıyafet giymemelerini istemesinin tepki çekmesi üzerine özür diledi.

Université Libre de Bruxelles, bu "tavsiyesini" tıp bölümündeki öğrencilere email'la bildirmişti.

Email'da 'estetik anlamda genç kadınların boğazı açık bir elbise ya da etek giymeleri daha iyi olacağı' belirtildi.

Gelecek ay yapılacak olan mezuniyet töreninde erkeklerden ise takım elbise giymeleri istendi.

Email'ın sonunda "Tabii ki bu tavsiye bağlayıcı değil" ibaresi yer aldı.

Ancak gönderilen kıyafet yönetmeliği zorunlu olmasa da sosyal medyada tepki çekti.

Facebook'ta üniversite öğrencilerinin üye olduğu bir grupta paylaşılan email'ın altındaki yorumlarda, üniversite cinsiyetçi olmakla suçlandı.

Üniversite tepkiler üzerine, Facebook ve Twitter hesaplarından tıp fakültesinden öğrencilere giden mesajdan ötürü özür diledi.

Mesajda "Tavsiye uygunsuz ve üniversitemizin değerlerine aykırı" denildi.

Email'ı gördüğünde şok olduğunu söyleyen Tıp Fakültesi dekanı Marco Schetgen, fakülte sekreterliğindeki tüm çalışanların kadın olduğunu ve email'ın da büyük ihtimalle bir kadın görevli tarafından gönderildiğini belirtti.