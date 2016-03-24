Belçika hükümetinde Türkiye depremi



Brüksel'de havaalanı ve bir metro istasyonuna düzenlenen üç bombalı saldırının ardından Belçika'daki güvenlik açıklarıyla ilgili başlayan tartışmalar, Türkiye'den gelen bilgilerin ardından daha da yoğunlaştı.

Türkiye'nin Brüksel havaalanındaki canlı bombalardan İbrahim el Bakravi'yi iki kez sınırdışı ettiğini ve konuyla ilgili Belçika ve Hollanda hükümetlerini uyardığı açıklamasının ardından gözler Belçika hükümetine çevrilmişti.

Belçika İçişleri ve adalet bakanlarının, ‘yapılan hatalardan dolayı' istifalarını sundukları, ancak istifanın kabul edilmediği açıklandı. İçişleri Bakanı Jan Jambon, “Tüm parçaları bir araya getirdiğinizde kendinize çok önemli sorular yöneltebilirsiniz. Bu şartlar altında Başbakan'a istifamı sunmamın uygun olacağına karar verdim” diye konuştu. Jambon, Adalet Bakanı Koen Geens'in de aynısını yaptığını ancak istifaların kabul edilmediğini belirtti. İçişleri Bakanı Jambon, ‘Adalet Bakanlığı ve Türkiye'deki Belçika irtibat yetkilisi düzleminde hatalar olduğunu' belirtti.

“Cezasız kalmayacak”

İstifaları reddeden Başbakan Charles Michel, hükümetin Brüksel saldırılarını aydınlatmak için elden gelen herşeyi yapacağını belirterek, “Hiçbir şüphe gölgede kalmayacak, hiçbir şey cezasız kalmayacak” diye konuştu.

31 kişinin ölümüne, 300 kişinin yaralanmasına yol açan üç canlı bombanın polis tarafından tanındığı ve terör bağlantılı olmayan suçlardan dolayı haklarında işlem yapıldığı ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin, canlı bombalardan İbrahim El Bakravi'yi 2015 yılında sınır dışı ettiği ve Hollanda ve Belçika'yı yabancı savaşçı olabileceği yönünde uyardığı ortaya çıkınca, Belçika hükümetine yönelik güvenlik açığı suçlamaları daha da yoğunlaşmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın uyarıya rağmen terör bağlantısı kuramadığı gerekçesiyle Bakravi'yi serbest bıraktığını belirtmişti.

“Hollanda da bilgilendirildi”

Türk yetkililer, Bakravi'nin Türkiye'de herhangi bir suç işlemediği için kendi isteği üzerine Hollanda'ya sınır dışı edildiğini, ancak yabancı savaşçı olduğu şüphesinin Hollanda ve Bakravi'nin vatandaşı bulunduğu Belçika ile paylaşıldığını açıklamıştı.

Belçika'da iç güvenlik kurulu konuyu görüşmek üzere bugün bir araya geliyor. Muhalefet milletvekilleri parlamentoda hükümetten açıklama talep etti.

Flamanca yayın yapan VRT televizyon kanalı, silahlı soygundan 10 yıl hapis cezası alan İbrahim El Bakravi'nin dört yıl hapis yattıktan sonra 2014 yılında şartlı tahliye edildiğini bildirdi. Geçen Haziran ayında iki kontrol görüşmesine de gitmeyen Bakravi'nin Ağustos ayında yeniden hapse çağırıldığı, ancak kendisinin bulunamadığını belirtti.