Bel ağrınız varsa yapmamanız gereken 10 şey

İş yaşamınızdan, sosyal hayatınıza bütün planlarını altüst edebilen kronik bel ağrıları yaş ve cinsiyete bağlı kalmadan toplumun her kesiminde görülen yaygın bir sorundur. Ancak yaşamınızda 10 ufak değişiklik yaparak bel ayrılarının oluşmasını engelleyebilirsiniz. İşte bel ağrısından kaçınmak için atmanız gereken 10 adım:

1. Kamburluğu durmayın

Bel ağrısının genel sebeplerinden biri kötü oturma halidir. Kambur şekilde oturmak eklemlerde, kaslarda ve disklerde ağrıya sebep olabilir. Düzgün şekilde ve vücut pozisyonunda oturmak ağrınızı azaltır veya yok olmasına yardımcı olur. Ayrıca çalışma alanınızın doğru düzgün düzenlendiğine emin olun.

2. Egzersiz yapmaktan kaçınmayı bırakın

Başlamak can yakabilir, fakat egzersizin çoğu bel ağrısına yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Esas kasların güçlü kalmasına, eklemlerinize, disklerinize sağlık hissi katar ve akımı artırır. Ayrıca, tembel olmak sırtınızı kötü duruma getirebilir. (yukarı bakın).

3. Mucize tedaviden vazgeçin

Hepimiz bel ağrısı tedavisi için söz veren reklamları gördük. Başaşağı çevirme listesinde asılarak, iyileştirme kremleri sürerek para harcamak, süslü çekilme yöntemi kulağa etkili gelebilir, fakat kanıtların çoğu bunun yararlı olmadığını gösteriyor.

4. Belirli tanılara odaklanmayı bırakın

85%’den fazla vaka "spesifik olmayan" olarak adlandırılabilir. Buda ağrının temel noktasının bölgesel olduğu olarak adlandırılamaz. Genel tanı testleri gösteriyor ki kemikler, diskler, eklemleri büyük detaylarla gösteriyor, hiçbir test kesin sebebi 100% doğrulukla söyleyemiyor.

5. Ağır şeyler kaldırmayın

Bel ağrısına en çok sebep olanların başında sık sık ağır kaldırmak geliyor. Eğer işiniz ağır şeyler kaldırmanızı gerektiriyorsa sırtınıza daha az ağırlık bibnmemesi için işvereninize özel donanıma(veya bir yardımcıya) ihtiyacınız olduğunu söyleyin.

6. Sürekli eğilmeye son verin

Bir diğer genel sırt ağrısı sebebiyse sürekli öne eğilmektir. Sürekli öne eğilmek disklerde artan baskıya ve kas ağrılarına sebep olur. Öne eğilmelerinizi sınırlayın, ve geriye eğilme seferlerini azaltın.

7. Başka kişilerin korku hikayelerini dinlemeyin

Senaryoyu biliyorsunuz: Belli bir ağrı içerisinde öne eğilirsiniz, siz doktora gitmeyi beklerken, biri size 10-dakikalık Gordon Amca’nın iğne ve ameliyat gerektiren korku dolu hikayesini anlatır. Fakat ağrı hala geçmemiştir. Bu korkunç hikayeleri dinlemeyi bırakın. Çoğu sırt ağrısı kısa sürelidir ve çoğu zaman güzel egzersiz ve postural düzeltmeyle düzeltilebilir. Tabii ki, bağzı sırt ağrıları ciddidir ve ameliyat gerektirebilir, fakat bu sizin doktorunuzla yapmanız gerek bir konuşmadır, bekleme odasında ki kişiyle değil.

8. Pasif tedavileri denemeyin

Isıtmak, dondurmak veya ultrason gibi Pasif tedaviler iyi hissettirebilir fakat bunların etkileri genel olarak geçicidir. Çoğu araştırma gösteriyor ki aktif kişisel bakım ve postüral düzeltme sırt ağrısı için etkili bir tedavidir. Fizyoterapitsinize yapılacak bir ziyaret özel durumunuz için hangi egzersizin en iyisi olduğunu gösterecektir.

9. Sigara içmeyi bırakın

Sigara içerseniz, bunu sağlığınız üzerindeki negatif etkilerini herhalde duymuşsunuzdur. Bağzı araştırmalar sigara içmenin bel ağrıları çekmenizi arttıracağını belirtir. Şimdi sırt ağrılarınızı azaltmak için sigarayı bırakma planı için doktorunuzla konuşun.

10. Ağrının geçmesini beklemeyi bırakın

Eğer birkaç haftadır bu ağrıyı çekiyorsanız, doktorunuzu yada fizyoterapistinizi ziyaret edin. (Birçok eyalet fizyoterapiye doğrudan izin veriyor) Ağrıyı kendinizin geçirmeye çalışması gönüllü bir hareket olur, tedaviye ne kadar erken başlarsanız, düzgün tedavi için daha iyi fırsatınız ve normal fonksiyonunuza dönmeniz daha fazla olur. (physicaltherapy.about.com)