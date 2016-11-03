Bekamenga'dan golcüsü yok!

Türkiye 1'inci Ligi takımlarından Balıkesirspor'un sezon başında Fransa 2'nci Lig ekiplerinden Troyes'dan kadrosuna kattığı Christian Bekamenga, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

30 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Göztepe, Adana Demirspor ve Samsunspor filelerini 2'şer kez havalandırırken Mersin İdmanyurdu deplasmanında hat-trick yapmayı başardı. B



Bekamenga, toplam 10 golle sadece kendi liginde değil, tüm liglerde en skorer oyuncu oldu.

Süper Lig'de Traore 6 golle ilk sırada

Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışında Kardemir Karabükspor'dan Abdou Razack Traore 6 golle ilk sırada bulunuyor.



2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor'dan Ali Özgün ve Hatayspor'dan Mithat Yaşar 8'er, Beyaz Grup'ta Fatih Karagümrük'ten Mert Somay, Kahramanmaraşspor'dan Yakup Zorlu, Keçiörengücü'nden CoşkunYılmaz ve Yıldıray Koçal 5'er golle zirveyi paylaşıyor.



3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta Çorum Belediyespor'dan Yakup Alkan 9, 2'nci Grup'ta Bodrum Belediyespor'dan Mümin Aysever 8 golle krallık yarışında önde bulunuyor.