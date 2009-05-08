Bedia Muvahhit tiyatro ödülü Işıl Zeynep Tangör'ün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Türk Kadınlar Birliğince düzenlenen "Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülü", bu yıl Şehir Tiyatroları Sanatçısı Işıl Zeynep Tangör'e verilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uğur Atakan'ın organize edeceği ödül töreni, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.



Törende, piyanist ve besteci Selim Atakan, Bedia Muvahhit için yaptığı bestesini ilk kez izleyicilerle paylaşacak.



Türkiye'nin ilk Müslüman kadın oyuncusu



Bedia Muvahhit, Türkiye'nin ilk Müslüman kadın oyuncusudur. 1897'de doğan Muvahhit, Kadıköy Terakki Mektebi ve Notre Dame de Sion Lisesi'nde okudu. Küçük yaşta Fransızca ve Rusça öğrendi. Öğrenimini sürdürürken o yıllarda kurulan Telefon Şirketi'nde çalışan ilk kadınlardan biri oldu. 1921'de Erenköy Kız Lisesi'nde Fransızca öğretmenliğine başladı.



1914'te yeni kurulan Darülbedayi'ye girdi. İlk filmi, 1923 yılında Muhsin Ertuğrul'un teklifiyle başladığı Halide Edip Adıvar'ın "Ateşten Gömlek" romanından sinemaya uyarlanan filmdir. Bu filmde canlandırdığı Ayşe karakteri ile Türk sinemasının Neyyire Ertuğrul'la birlikte ilk kadın oyuncularından biri oldu.



1923'te, "Ceza Kanunu" adlı oyunla sahneye çıkmasıyla tiyatro yaşamı da başlamış oldu. Sanat yaşamı boyunca 200'ün üzerinde oyunda ve sayısız sinema filminde rol aldı. Bedia Muvahhit, 1975 yılında Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu. 1987 yılında Devlet Sanatçısı unvanını aldı.



Sanatçı bir ev kazası sonrası kaldırıldığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde 20 Ocak 1994 günü 97 yaşında vefat etti.



1995 yılından itibaren, Türk Kadınlar Birliği tarafından Şehir Tiyatroları'nın genç kadın sanatçılarına Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülü veriliyor. (AA)



