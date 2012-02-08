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Spor

Bedensel engelliler masa tenisinde 10 madalya ANKARA (A.A)

08 Şubat 2012 12:47

-Bedensel engelliler masa tenisinde 10 madalya ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı, Almanya'da katıldığı uluslararası turnuvada 6 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Almanya'da 2-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvada 13 ülkeden 150 sporcu mücadele etti. Turnuvada bireysel müsabakalarda erkeklerde Abdullah Öztürk, bayanlarda Neslihan Kavas, Ümran Ertiş ve Hatice Duman altın madalya kazanırken, erkeklerde Nesim Turan gümüş ve bayanlarda Kübra Öcsoy da bronz madalyayı boynuna taktı. Takım müsabakalarında ise Abdullah Öztürk ve Nesim Turan'dan oluşan erkek takımıyla, Neslihan Kavas, Ümran Ertiş ve Merve Demir'den kurulu bayan takımı altın madalyanın sahibi oldu. Ebru Can, Hilal Türkkan ve Kübra Öcsoy'dan oluşan ikinci bayanlar takımı ve yabancı partneriyle mücadele eden Hatice Duman ise bronz madalya kazandı.

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