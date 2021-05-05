BEDAŞ işçileri yeniden iş bırakıyor

Limak-Cengiz-Kolin ortaklığının sahibi olduğu Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) işçileri kendilerine önerilen enflasyon altında zamma karşı yüzde 35 zam talep ediyor. İşveren olumlu dönüş yapmazsa perşembe günü grev yapılacak.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası’nda (Tes-İş) örgütlü işçiler işveren tarafından olumlu dönüş gelmemesi halinde yarın iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. İşçilere ilk 6 ay yüzde 6 ikinci 6 ay yüzde 5 zam yapılırken işçiler yıllık yüzde 35 zam talep ediyor. BEDAŞ ve Tes-İş arasında süren toplu iş sözleşme sürecinin tıkanması sonucu sözleşme Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından bağıtlandı. Yapılan sözleşmede enerji işçilerine birinci yılın ilk 6 ayı yüzde 6, ikinci 6 ayı yüzde 5, ikinci yıl ise yüzde 5+4 olacak şekilde enflasyon altında zam dayatıldı. İşçiler bunun üzerine geçen cuma iş bırakma eylemi yaptı.

"Çay içecek paramız yok"

BEDAŞ, işçilere, şirketin eylemden kaynaklanan zararının işçilerden karşılanacağını belirten yazı gönderdi. Yazıda “İş yerinde çalışma barışı ve düzenini ağır bir şekilde etkileyen bu eylemlere katıldığı belirlenen çalışanların, yasa dışı eyleme katıldığı belirlenen günlere ilişkin yevmiyelerinin ödenmeyeceği, bu eylemler nedeniyle oluşan şirket zararının çalışanlardan ve çalışanları bu eyleme yönlendiren ilgili sendikadan tahsili için gerekli yollara başvurulacağı, ayrıca bu tür eylemlere katılarak iş yavaşlatma eylemi yaptığı tespit edilen çalışan hakkında gerekli hukuki süreçlerin işletileceği hususu önemle duyurulur” ifadelerini kullandı. Ancak işçiler bugün de işveren tarafından olumlu yanıt gelmezse yarın tekrar iş bırakma eylemi yapacak. BEDAŞ işçisi, çalışma koşullarının ağır olduğunu ve enflasyon altında kalan zammın kabul edilemeyeceğini belirtti. İşçi “Asgari ücretin biraz üzerinde bir ücret dayatılıyor. Yemek parası 18 lira. Nerede kötü yemek satılır, ucuza nereden beslenilir hepsini biliyoruz. Çay içecek paramız yok. Bazen evden yanımızda getiriyoruz, kaldırımlarda oturup yiyoruz” dedi.

"5 işçiye verilmesi gereken iş 1 işçiye veriliyor"

Çalışan sayısının az olduğunu ve iş yükünü arttığını aktaran işçi şöyle konuştu: “5 işçiye verilmesi gereken iş 1 işçiye veriliyor. Yeni gelen arkadaşlar baskıyı ve iş yoğunluğunu kaldıramayacak hale geliyor. Psikolojileri bozuluyor, ayrılmak zorunda kalıyorlar işten. Çok zor durumda olan arkadaşlar kalıp çalışıyor.”

İşçilerin ekipmanlarının yetersiz olduğunu ve arızaların da arttığını aktaran işçi “Her türlü maliyetten kaçılıyor. Sayaçlar değiştirilmiyor, az işçiye çok iş yaptırılıyor. Eskiden elektrik idaresinin bir ağırlığı vardı. Şimdi patronlardan dolayı vatandaş bize hırsız muamelesi yapıyor, kesilen faturalara güven yok” diye konuştu.

Yaptıkları işin tehlikeli olduğuna da değinen işçi yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Sayaç kesmeye giden arkadaşlarımız darp ediliyor, yaralanıyorlar. Güvenlik tehlikesi altında çalışıyorlar. İş güvenliğini de kendileri almak zorundalar. Birçoğumuzun psikolojisi bozuk bu nedenle.”

"Bizim yanımızda hep muhalifler durdu, yandaşlar çıtını çıkarmadı"

İşçi, İSKİ ve İGDAŞ işçilerine göre çok düşük ücret aldıklarını ve yüzde 35 zam talep ettiklerini aktardı. Maaşları yüzde 35 zamlansa dahi İSKİ işçilerinden düşük ücret alacaklarını vurgulayan işçi sendikayı da eleştirerek şunları söyledi: “Kamuoyunun bize desteği iyi oldu. Tehditlere karşı kendimizi güçlü hissettik. Bizim yanımızda hep muhalifler durdu, yandaşlar çıtını çıkarmadı. Sendika da herhalde patrondan kaynaklı bizim yanımızda pek durmadı. Sendikanın yapması gereken işleri de biz yaptık. Şimdi Perşembe günün bekleyeceğiz. Bize olumlu dönüş yapılmazsa perşembe günü tekrar iş bırakacağız.”