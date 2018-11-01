BEDAŞ 'en yeşil ofisler' arasında ikinci oldu

İSTANBUL, (DHA) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), enVision tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen ‘En Yeşil Ofis’ araştırmasına göre elektrik dağıtım sektörünün en yeşil ikinci ofisi oldu. BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, \"Çevre faktörlerini en aza indirgemenin yanında zaman, maliyet ve işgücü tasarrufu sağlıyoruz\" dedi.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanarak ‘kağıtsız ofis’ konseptine geçen BEDAŞ, enVision tarafından hazırlanan ‘En Yeşil Ofis’ araştırmasında ilk 5\'te yer aldı. 19 milyon evrakı elektronik ortamda yöneten BEDAŞ, 2 bin 324 ağacı kesilmekten kurtardı.

\"DAHA YEŞİL VE YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA HEPİMİZİN ELİNDE\"

enVision tarafından verilen \'En Yeşil Ofis\' ödülünü alan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, “Daha yeşil ve yaşanılabilir bir dünya hepimizin elinde. Biz üzerimize düşeni yerine getirdiğimiz için mutluyuz. BEDAŞ olarak tüm süreçlerimizde dijitalleşme yoluna gidiyoruz. Bu sayede çevre faktörlerini en aza indirgemenin yanında zaman, maliyet ve işgücü tasarrufu sağlıyoruz\" diye konuştu.

enVision tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen ‘En Yeşil Ofis’ araştırmasının elektrik sektörü sonuçları, elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinin çevreye sağladığı katkıyı gözler önüne serdi. BEDAŞ, yaptığı kağıt tasarrufu ile 2 bin 324 ağacın kesilmesini önledi ve 11 bin 575 kilo litre su tasarrufu sağladı. Ayrıca, 656 ton karbondioksit salımı ile 46 ton katı atığın oluşumunu da engelleyen BEDAŞ,böylelikle genel toplamda 19 milyon adet A4 kağıdın çöpe gitmesini de önlemiş oldu.