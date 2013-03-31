Beatles'ın imzalı albümüne 290 bin dolar

Beatles'ın 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' isimli imzalı albümü 290 bin 500 dolara alıcı buldu.
Efsanevi müzik grubu Beatles'ın açık artırmaya çıkarılan ''Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'' isimli imzalı albümü 290 bin 500 dolara alıcı buldu.
Dallas'taki Heritage Auctions müzayede evi tarafından açık artırmaya çıkarılan albümün alıcısının gizli tutulduğu belirtildi.
Beatles'ın dört üyesinin imzaladığı albümün kayıtları 129 günde tamamlanmış ve Haziran 1967'de piyasaya çıkmıştı.
İçerdiği parçaların yanı sıra kapağıyla tüm dünyada ilgi uyandıran albümün 30 bin dolara satılması bekleniyordu.