Beatles'in ilk albüm anlaşması satıldı

İngiliz müzik grubu Beatles'ın Almanya'nın Hamburg kentindeki Beatlemania Müzesi'nden yaklaşık 300 kadar obje New York'taki Heritage Auction adlı müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı.

Açık artırmada Liverpoollu gençlerin 54 yıl önce imzaladığı ilk albüm anlaşması 75 bin dolara satıldı. Fakat rakam beklentilerin altında kaldı. İlk albüm anlaşması için fiyatın 150 bin dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyordu.

Anlaşmayı açık artırmaya internet üzerinden katılan bir Beatles hayranı satın aldı ancak satın alan kişinin ismi açıklanmadı.

Polydor adlı müzik firması ile 1961 yılında yapılan anlaşma, grup üyeleri John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Pete Best'in imzasını taşıyor. Anlaşma Beatles'ın henüz dünya çapında ünlü olmamışken ilk kez sahne aldığı ve kariyerinin başladığı Hamburg kentinde imzalandı.

Grubun çıkardığı ilk single "My Bonnie Lies Over the Ocean" adını taşıyordu. Ancak grubun ilk albümünde Alman pazarında tutmayacağı endişesi ile "The Beatles" adı kullanılmadı. Grup, ilk albümünü "Tony Sheridan and the Beat Brothers" olarak çıkardı.

"My Bonnie" şarkısı ise bir hit olmadı ancak müzik dünyasının ilgisini çekmeyi başardı. Ve grup bir sonraki yıl şimdiye kadar bilinen adıyla yeni bir albüm daha çıkardı ve "Love Me Do" şarkısı hitler arasına girdi.