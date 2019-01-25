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Ekonomi

BDDK'dan kredi kartı borçları için yeni düzenleme

Tüketici kredilerinde vade 48 aydan 60 aya çıkarıldı

25 Ocak 2019 09:05

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı borçları için verilecek tüketici kredilerinde vadeyi 48 aydan 60 aya çıkardı.

BDDK, kamu bankalarının kredi kartı borçlarının kapatılması için tüketici kredisi vermeye başlaması sonrasında tüketici kredilerinde vade düzenlemesini değiştirdi. Resmi gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle bankaların bu amaçla vereceği tüketici kredilerinde vade 60 aya kadar uzayabilecek, tüketici kredilerinde limit kredi kartı borç bakiyesi kadar olabilecek.

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