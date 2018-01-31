BC Enisey - Pınar Karşıyaka: 74 - 81

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Sever Arena

HAKEMLER: Tomas Jasevıcıus, Wojciech Lıszka, Tanel Suslov

BC ENİSEY: Anthony Hilliard 14, Zabian Dowdell 10, Martins Meiers 12, Artem Komissarov 12, Vladimir Pichkurov, Vitali Liutych 15, Mark Lyons 3, Suleiman Braimoh, Aleksandr Gudumak 8, Gleb Goldyrev, Sergei Mitusov, Igor Kanygin

PINAR KARŞIYAKA: Dominic Waters 18, Mert Celep 11, Jarrod Jones 6, Scott Wood II 11, Erdi Gülaslan, D.J.Kennedy 17, Berk Uğurlu 7, Marko Banic 11, Alp Karahan, Görkem Doğan

1\'İNCİ PERİYOT: 19 - 19

DEVRE:42 - 39

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 56 - 61

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 13\'üncü hafta karşılaşmasında haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Rus temsilcisi Enisey\'i 81-74 mağlup etti.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen yeşil kırmızılı ekip A Grubu\'ndaki 9\'uncu galbiyitini elde ederken, Enisey ise 10\'uncu yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu atıığı 18 sayıyla Pınar Karşıyaka\'dan Dominic Waters oldu.

