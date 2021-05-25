BB Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="col-12 order-5 order-sm-2">\n<p class="subtitle">Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşmenin bu sezon da kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulunduklarını açıkladı.</p>\n</div>\n<div class="col-12 order-4 order-sm-3">\n<div class="share-icon-wrapper">\n<p class="share-icon google-subscribe">BB Erzurumspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:</p>\n<p class="share-icon google-subscribe"><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/05/1621970054832-e-2-qtfww-xs-aa-9-wkg.jpg" alt width="650" height="650" /></p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>