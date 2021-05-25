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Spor

BB Erzurumspor, küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu

25 Mayıs 2021 22:12

Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, küme düşmenin bu sezon da kaldırılması için TFF'ye başvuruda bulunduklarını açıkladı.

BB ErzurumsporTFFküme düşme
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