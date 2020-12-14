BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş istifa etti

Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başkan Hüseyin Üneş istifa etti. Başkan vekili olarak İkinci Başkan Ömer Düzgün göreve devam edecek.

Süper Lig'de son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından taraftarlarca istifaya davet edilen B.B. Erzurumspor Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş istifa etti.

İstifasını kulübün Onursal Başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e sunan Üneş'in ardından görevini Asbaşkan Ömer Düzgün'ün üstleneceği öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mart 2021'e kadar kongre yapılamayacağı için Düzgün'ün yeni kongreye kadar bu görevi yürüteceği belirtiliyor.