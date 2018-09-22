B.B. Erzurumspor - MKE Ankaragücü: 0 - 1

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xx), Mehmet Salih Mazlum (xx)

BB. ERZURUMSPOR: Sehic (xx)- Dos Santos (xx), Egemen (x) (D. 34 Acka (xx), Leo (xx), Lokman (xx), İbrahim Akdağ (xx), Jasmin Scuk (xx), Sunu (xx) (Dk. 74. Lennart THY (x), Emrah (x), Munsy (x), Kone (x) ) (Dk. 27. Özer (xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf (xxx)- Yalçın (xx), Alihan (xxx), Pinto (xx), El Kabir (xx) (Dk. 87 Muhammet (x), Koulossa (x) (Dk.59 Kenan (xxx), Faty (xxx), Djedje (xxx), Erdem (xx), Bakary Kone (x), Youness (xx)(Dk.70 Futsıla (x)

SARI KART: Kone, Dos Santos, Egemen (BB. ERZURUMSPOR) Futsıla, El Kabir (MKE ANKARAGÜCÜ)

KIRMIZI KART: Dk. 8 Bakary Kone (MKE ANKARAGÜCÜ)

GOL: Dk. 89 Kenan (MKE ANKARAGÜCÜ)

SPOR Toto Süper Lig’in 6’ncı hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde MKE Ankaragücü’nü misafir etti. Konuk takım Bakary Kone’nin 8’inci dakikada kırmızı kart görmesi sonucu 82 dakikayı 10 kişi oynadığı maçı son dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

8’inci dakikada Bakary Kone’nin Emrah’a yaptığı müdahaleye devam diyen hakem Serkan Çınar, BB Erzurumsporluların itirazı üzerine VAR’a baktı. Hakem Çınar, Bakary Kone’ye kırmızı kart gösterdi.

23’ncü dakikada Emrah sağ kanattan MKE Ankaragücü defansını tek tek geçerek cezalanına girdi. Munsy’nin önüne gelen topu defans son anda uzaklaştırdı. Sunu’nun devam ettirdiği atakta top kaleci Hopf’ta kaldı.

32’nci dakikada ani gelişen MKE Ankaragücü atağında Koulossa kaleci Sehiç’le karşı karşıya kaldığı anda Leo son anda topu taca attı.

41’inci dakikada Emrah’ın sağdan ilerleyerek yattığı ortaya Sunu’nun vole şutunda top az farkla auta çıktı.

42’nci dakikada İbrahim Akdağ’ın kale sahasına yaptığı ortaya yükselen Emrah topu kafa şutuyla kaleye gönderdi. Kaleci Hopf, Sunu’nun önünde topu yumrukladı.

45’nci dakikada ilk yarının uzatma dakikalarında İbrahim Akdağ’ın sert şutunu kaleci Hopf yumrukladı. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI

49’uncu dakikada Dos Santon’un ceza sahası dışından attığı sert şut savunmaya çarparak kale direğinin yanından kornere çıktı. Kornerden gelen topla buluşan Jasmin Scuk’un kale direği dibinden çektiği şutu kaleci Hopf kornere çeldi.

54’üncü dakikada MKE Ankaragücü cezaalanı önünde topla buluşan Sunu’nun sert şutunu kaleci Hopf parmaklarıyla dokunarak kornere attı.

77’nci dakikada Emrah’ın kalenin köşesine giden şutunda Hopf topa son anda uzanarak kornere gönderdi.

88’inci dakikada Jasmin Scuk’un yaklaşık 20 metreden çektiği şutu Hopf kornere çeldi. Kullanılan köye atışından sonuç çıkmadı.

89’uncu dakikada ani gelişen MKE Ankaragücü atağında oyuna ikinci yarıda giren Kenan sağ kanattan sürdüğü topu cezaalanına girerken sert vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

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